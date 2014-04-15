الخدمة المدنية تطلق برنامج "البحث عن عمل"

أكد وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك أن الوزارة ستطلق في القريب العاجل برنامج "ساعد"، وهو برنامج آلي تم تصميمه لاستقبال طلبات الراغبين في التوظيف على الوظائف المشمولة بلائحتي المستخدمين وبند الأجور.

ويهدف "ساعد" للمساهمة في مساعدة الجهات الحكومية على الالتزام بما قضت به الأوامر السامية من التأكيد على أن يكون شغل تلك الوظائف وفقاً للمسميات والمؤهلات والأعمال التي تتفق وأهداف تلك اللائحتين، وألا يتم ذلك إلا من خلال الإعلانات العامة لإتاحة الفرصة لجميع المواطنين المؤهلين للتقدم لتلك الوظائف، وللتسهيل على الجهات الحكومية والمواطنين الراغبين في التقدم على حد سواء.

وبين البراك أن البرنامج يوفر قاعدة بيانات شاملة لطالبي العمل على تلك الوظائف تلبي حاجة الجهات الحكومية من القوى العاملة، مشيرا إلى أنه سيختصر على الوزارة الكثير من الإجراءات والمتطلبات المتمثلة في الإعلان عن الوظائف واستقبال الطلبات، كما سيوفر للجهات الحكومية القوى العاملة من قوائم المتقدمين حسب نوع الوظيفة ومتطلباتها، متى رغبت الجهة الاكتفاء بالاستفادة من هذا البرنامج دون الإعلان المستقل وبما لا يخل بما لديها من صلاحيات بحسب النصوص النظامية الواردة في اللائحتين.