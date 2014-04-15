تدوين التجارب الإدارية للكبار: وعي لم يولد

تدوين التجربة الإدارية لكبار المسؤولين مهم جدا للجمهور، والأهم تلك الفائدة التي يمكن أن يجنيها عموم المسؤولين منها، وخاصة أولئك الذين سيخلفونهم في المناصب ذاتها.

أول من بدأ هذا التدوين الأمير خالد الفيصل عن تجربته في إمارة عسير بكتابه (مسافة التنمية)، ثم كتب غازي القصيبي، رحمه الله، تجربته في (حياة في الإدارة)، ومؤخراً أصدر الأمير خالد الفيصل تجربته في إمارة مكة في كتاب (من الكعبة وإليها) وقبله بقليل أصدر الدكتور حمد المانع تجربته في وزارة الصحة.

هؤلاء ثلاثة مسؤولين فقط من عشرات مثلهم لهم تجارب طويلة في الوزارة والإدارة، ومع ذلك فهم صامتون بدون سبب وجيه، لدينا عشرات الوزراء والأمراء الذين غادروا مناصبهم بعد أن تحملوا المسؤولية سنوات أو عقودا طويلة، ومن المهم أن يطلع الكل على تجاربهم في خدمة الوطن، وعلى العوائق التي اعترضت طريقهم وكيف تغلبوا عليها، إضافة للنجاحات التي تحققت خلال تسلمهم المسؤولية والجهود المادية والبشرية التي تضافرت لتحقيقها.

ليس ضروريا أن يكتب المسؤول تجربته بنفسه، فهناك من لا يستطيع ذلك، وهذا ليس عيبا، فليس كل الناس يملكون مهارات الكتابة، لكن بإمكان المسؤول أن يتحدث عن تجربته وغيره يدونها ويكتبها ويبوبها بالصورة التي تؤهلها للنشر، وهذا أمر معروف وكثير من مسؤولي الغرب والشرق يفعلونه، وهناك مكاتب وأشخاص متخصصون في تدوين وتأليف مذكرات وتجارب المشاهير، وهذه الجهات المتخصصة ليست موجودة في بلادنا، لأن مشاهيرنا ومسؤولينا لا يشجعون على وجودها.

لدينا مسؤولون كبار حاول كثير من الصحفيين - وأنا منهم - استنطاقهم وتدوين مذكراتهم وتجاربهم لكنهم يرفضون ذلك رفضا قاطعا، ولا يوردون أسبابا مقنعة لذلك الرفض سوى الإيحاء بأن لديهم أسرارا لا يصح البوح بها، وهذا عذر ليس منطقيا، لأن تلك الأسرار ليست مطلوبة، لكنها ليست كل التجربة التي امتدت عقودا، التجربة ليست كلها أسرارا، بل إن الأسرار لا تتجاوز واحدا بالمائة منها، أما البقية فهي مما يقال ويفيد، لكن يبدو أن الوعي بأهمية تدوين تلك التجارب لم يولد بعد عند كثيرين.

نقلا عن صحيفة "مكة"