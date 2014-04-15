تفاصيل .. لماذا هربوا ربع مليار حبة مخدرة للسعودية؟

خلال أربع سنوات فقط ووفقاً لمعلومات خاصة حصلت عليها "العربية نت" فإن السلطات السعودية أحبطت تهريب 214 مليون حبة مخدرة من بينها 22 مليون حبة مخدرة ألقت السلطات الأمنية في السعودية القبض على عصابة حاولت تهريبها عبر جسر الملك فهد في بداية هذا الأسبوع، قبل أن تلتقط صور إحباط العملية والتي أظهرت عملية إفراغ الحبوب من الأسلاك الشائكة التي استخدمت في التهريب وكأنها كثبان من الحبوب المخدرة.

وبحسب المعلومات الخاصة التي حصلت عليها "العربية نت" فإن السلطات الأمنية تمكنت قبل أربعة أعوام من إحباط تهريب 67 مليون قرص كبتاجون وفي عام 2012 كانت الحصيلة 55 مليون حبة مخدرة، وفي عام 2013 عاد الرقم للارتفاع مع تسجيل إحباط تهريب 57 مليون حبة مخدرة ومع مرور عدة أشهر من العام الجديد فإن السلطات الأمنية أحبطت حتى الآن تهريب 34 مليون حبة مخدرة.

وقال مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية عبدالإله الشريف لـ"العربية. نت": إن "هذه الأرقام تكشف عن وجود حرب حقيقية موجهة لتدمير أهم ثروات البلاد والمتمثلة في شبابه الذين يشكلون 65 في المئة من نسبة السكان".

وأضاف: "هذه الأرقام تكشف أيضاً عن عمل مهم تقوم به السلطات الأمنية ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات وسلطات الجمارك التي نجحت في إحباط هذا الكم الهائل من عمليات التهريب المليونية للحبوب المخدرة".

ويرى مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية أن دور التوعية يجب أن يكون فعالاً بصورة أكبر. ويضيف "يجب أن يتضاعف هذا الدور من كل الجهات الأمنية والصحية والتعليمية والدينية، هذا كم هائل من الحبوب المخدرة وهو يدل على انتشار ووجود مستهلكين ومتعاطين يجب أن تصل لهم التوعية بشكل فعال أكثر من السابق".

وبحسب الشريف فإن المتورطين في تهريب هذه الكميات المليونية من الحبوب المخدرة هم عبارة عن أفراد أو شبكة عصابات وشبكات مافيا دولية حاولت التهريب عبر المنافذ الحدودية في الشمال والجنوب وعبر المنافذ البحرية لكن تشديد الخناق عليها يجعلها في كل مرة تبتكر طرقا جديدة للتهريب وقنوات مختلفة لكنها دائماً ما يتم إحباطها والقبض على المتورطين فيها من قبل السلطات الأمنية في السعودية.