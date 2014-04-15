سرقة سيارة بداخلها طفل سعودي في الأردن

قام مجهولون في منطقة الأزرق الأردنية بسرقة سيارة مواطن سعودي من أمام أحد المحلات التجارية هناك، والتي كان بها أحد أطفال المواطن.

وفي التفاصيل التي حصلت "العربية.نت" عليها فقد قام المجهولون بسرقة سيارة سعودية لمواطن من محافظة طريف كانت بصحبته زوجته وأبناؤه، وذلك حينما دخل المواطن وزوجته وأحد أبنائه الى أحد المحلات في محافظة الأزرق، وقاموا بشراء بعض المستلزمات، وحينما قام المواطن بوضعها في صندوق السيارة تفاجأ بركوب شخص سيارته وتحرك بها بسرعة جنونية وداخلها أحد أبنائه.

وقام المواطن بالتقدم بشكوى رسمية للدوريات الأمنية الأردنية هناك، والتي قامت بمطاردة سارق السيارة على طريق الأزرق ـ الزرقاء، ما جعله يتوقف على الطريق، وينزل الطفل، وأكمل مسلسل سرقة السيارة، فيما قامت الدوريات الأمنية الأردنية بتسليم الطفل الى ذويه والى الآن جاري البحث عن السيارة.

