سوداني في الرياض ينتحر بعد قتله لعائلته

انتحر سوداني مقيم في العاصمة الرياض، بعد أن قتل أفراد عائلته. وأوضح العقيد فواز الميمان مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بشرطة منطقة الرياض في بيان صحافي، اليوم الثلاثاء، أنه: "في تمام الساعة الحادية عشر مساء يوم الاثنين الموافق 14/6/1435هـ تلقى مركز شرطة البطحاء بلاغاً من وافد سوداني الجنسية عن تغيب أحد أقاربه 46 سنة، مضيفاً بأنه لا يجيب على اتصالاته ولا يرد أياً من أفراد أسرته على أي اتصالات واردة، ويخشى إصابتهم بمكروه، خاصة أن قريبه المذكور يعاني من اضطرابات نفسية".

وأضاف: "جرى الانتقال الفوري من قبل ضابط الخفر المناوب، ترافقه فرقة من الدفاع المدني لمنزل الوافد المذكور، وتم فتح الباب وفق الإجراءات النظامية، حيث شوهدت خمس جثث تسبح في بركة من الدماء وشوهدت آثار طعنة في نحر عنق زوجته البالغة من العمر44 عاماً وأطفالها الثلاثة البالغة أعمارهم ما بين 7 سنين وسنتين".

وأوضح: "تم على الفور استدعاء المختصين بالأدلة الجنائية وعضو من فرع هيئة التحقيق والادعاء العام وفريق من إدارة الطب الشرعي بصحة الرياض، حيث اتضح من المعاينة الدقيقة وبصفة أولية قيام الشخص بقتل أفراد عائلته ومن ثم الانتحار.

وأشارت المعلومات إلى أن المذكور يعاني من اضطرابات نفسية".