"التجارة" تضبط 6 آلاف جهاز كهربائي مقلد في عنيزة

ضبطت وزارة التجارة والصناعة أكثر من 6 آلاف جهاز كهربائي مقلد في أسواق محافظة عنيزة، وعملت على إتلافها، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وشملت المضبوطات التي تمت مصادرتها من عدد من المحال التجارية المتخصصة على مقابس وقابسات، وتوصيلات كهربائية، وشواحن هواتف متنقلة، ودفايات كهربائية.

يذكر أن وزارة التجارة نفذت مؤخراً حملات شاملة على المستودعات والأسواق من خلال فروعها المنتشرة في مناطق المملكة لمصادرة القطع الكهربائية المقلدة، وضبطت كميات كبيرة من تلك القطع المغشوشة، وعملت على إتلافها، مع إغلاق المحال المخالفة، واستدعاء المتورطين للتحقيق.

وكانت الفرق الرقابية في الوزارة قد ضبطت مؤخراً أكثر من 1.5 مليون قطعة كهربائية مقلدة ومخالفة للمواصفات والمقاييس، وذلك بعد مداهمة فيلا سكنية وسط الرياض اتخذتها مؤسسة تجارية مستودعاً لتخزين المواد المغشوشة والرديئة التي تشكل خطراً على المستهلكين، لتعد بذلك أكبر كمية تضبطها الوزارة.

