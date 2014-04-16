آل الشيخ يفتح تحقيقاً بعد شجّ عضو الهيئة رأس فتاة

فتحت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحقيقاً حول شجّ أحد أعضائها رأس فتاة في إحدى الحدائق بمدينة مكة المكرمة.

ويأتي ذلك بعدما وجّه رئيس الهيئة الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بالتحقيق الفوري ورفع النتائج إليه خلال 24 ساعة.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً قصة اعتداء عضو الهيئة على فتاة آسيوية في العقد الثاني من عمرها أثناء تنزهها مع عائلتها في حديقة عامة بمكة المكرمة، حيث قام بضربها على مقدمة رأسها متسبباً لها في نزيف برأسها.

وفي السياق ذاته قالت الهيئة في بيان لها: "إشارة إلى ما تناقله مغردون عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول صعود رجل، ذُكر أنه أحد رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى حافلة تنقل طالبات، وجّه آل الشيخ مدير عام فرع الهيئة منطقة عسير بسرعة التحقيق الفوري ورفع النتائج إليه خلال 24 ساعة".