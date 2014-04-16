أخصائية: نصف سكان السعودية مرضى نفسيون

نسبة مخيفة خصت بها أخصائية نفسية سعودية موقع "العربية.نت" للكشف عنها، إذ أكدت أن نصف من في السعودية مرضى نفسيون.

وقالت الأخصائية النفسية السعودية ملاك المليك لـ"العربية.نت": المرضى النفسيون يشكلون نسبة عالية من أفراد المجتمع من الذكور والإناث تصل إلى 50%.

وأضافت: "بما أن السعودية تشهد ازدياداً في عدد السكان، من المتوقع ارتفاع المرضى النفسيين بسبب متغيرات الحياة السريعة، وقلة فرص العمل، ونقص المردود المادي الذي يسبب الضغوط النفسية على الأسر والأفراد، وارتفاع حالات الطلاق، وانتشار المخدرات التي تسبب الكثير من الأمراض النفسية، مثل الاكتئاب من خلال تأثيره على بعض الموصلات العصبية في المخ، ومرض القلق النفسي، فكثيرا ما نشاهد المتعاطي متوترا قلقا يثور لأتفه الأسباب، ويشكو من ضيق الصدر دون وجود أسباب ظاهرة، كما أن تلك المخدرات والحشيش تسبب مرض الذهان (الفصام) بسبب التناول المتزايد من تلك المخدرات، ما يسبب اضطرابات عقلية وتلف خلايا المخ، فنشاهدهم يقدمون على الكثير من الحوادث والجرائم التي يشهدها المجتمع في الآونة الأخيرة".

وأشارت إلى أن النساء هن الأكثر إصابة بمرض الاكتئاب، خاصة ما يسمى اكتئاب ما بعد الولادة، أما بالنسبة للرجال فقد يصنف مرض الرهاب أو الخوف الاجتماعي هو أبرز مرض ينتشر بين أوساط الشباب، ويليه مرض القلق".

وفي نهاية حديثها مع "العربية.نت"، أكدت أن مرض الوسواس القهري ينتشر بين النساء والرجال بنسب متساوية، وهو من الأمراض العصبية التي يصاب بها الإنسان السوي، فيشعر بأفكار غير معقولة، ولكن لا يستطيع منعها، مثل أن يكون الشخص دقيقا جدا بنظافة المنزل والملابس والتعقيم المستمر.