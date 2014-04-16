أمانة الرياض تغلق 24 منشأة مخالفة

واصلت الفرق الميدانية بأمانة منطقة الرياض إغلاقاتها لعدد من المحلات المتعلقة بالصحة العامة في أحياء متفرقة من العاصمة، حيث أغلقت، أمس الثلاثاء، خلال حملتها الرقابية أكثر من 24 منشأة مخالفة للأنظمة الصحية.

وأوقف مراقبو الأمانة 91 عاملا مخالفا بسبب عدم وجود شهادات صحية وانتهائها، وعدم التزامهم بالزي الرسمي، وعدم ارتدائهم للقفازات وأغطية الرأس، ووجود تقرحات وبثور وعلامات مرضية على أيديهم أدت إلى إيقافهم عن العمل.

كما صادرت فرق الأمانة 611 كلغ من اللحوم والأسماك والدواجن المتنوعة مجهولة المصدر التي لا تصلح للاستهلاك الآدمي، وسجلت الفرق الرقابية 249 زيارة ميدانية لعدد من المحلات متعددة الأنشطة ما بين مطاعم ومحلات بيع خضار ومخابز وأسواق بيع مواد غذائية.