أين تذهب بعد التاسعة ؟!

معظم أسواقنا ومجمعاتنا التجارية "المولات" تغلق بالفعل عند التاسعة أو العاشرة، إذن توصية إغلاق الأسواق التجارية لن تمس سوى قطاع الأسواق الشعبية!

شخصيا، لم أجد في أي دولة زرتها في العالم سوقا يفتح بعد العاشرة سوى في مناسبات محددة كالأعياد أو العطل الوطنية، بينما تفتح الأسواق الشعبية حتى وقت متأخر، لكن جميع تلك الأسواق كانت تفتح لفترة واحدة متصلة دون انقطاع!

لذلك، أعتقد أن التوصية التي صدرت لتقيس نبض الرأي العام قبل أن تتحول إلى قرار نافذ يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أن تفتح الأسواق والمجمعات التجارية لفترة واحدة ممتدة دون انقطاع، كما يجب أن تستثني الأسواق الشعبية التي تمتاز بخصوصية شعبية وسياحية لتواصل عملها وقتا أطول!

أيضا، يجب تنظيم عملية إغلاق وفتح المحلات في أوقات الصلاة، فيكون الإغلاق عند الأذان ولوقت محدد تلتزم المتاجر به حتى لا يتحول وقت إغلاق الصلاة لفترات راحة غير منضبطة لبعض العاملين في المحلات والمطاعم!

الزميل جمال بنون طرح سؤالا وجيها: أين نذهب بعد التاسعة؟! وجوابه في الدول الأخرى التي تغلق أسواقها عند الثامنة أو التاسعة: تذهب إلى المطاعم والمسارح ودور السينما، وعندنا يمكنك أن تتسكع في المقاهي أو المطاعم أو الشوارع .. أو تخلد إلى الفراش مبكرا!.

نقلا عن صحيفة "عكاظ"