أين نحن من هؤلاء النجباء؟!

لفت أحد الأصدقاء المثقفين نظري إلى وجود موقع عالمي تفاعلي اسمه ماتلتيكس للرياضيات تديره على مدى 24 ساعة يومياً شركة متخصصة في مجال المواقع التفاعلية ويحقق موقعها جوائز عالمية كأفضل موقع للتعليم في السنوات الأخيرة وعدد المدارس المشتركة في الموقع من جميع أنحاء العالم أكثر من خمس وسبعين ألف مدرسة تضم أربعة ملايين طالب وطالبة من دول عديدة منها أميركا وأستراليا ونيوزلندا وكندا والصين والمكسيك وغيرها، ومساهمة من شركة أرامكو في خدمة طلاب وطالبات المملكة اشترت الشركة مائة وخمسة وثمانين ألف حساب في ذلك الموقع العالمي لمادة الرياضيات، وتم توزيع أرقام الحسابات على بعض مناطق المملكة، فدخل الموقع طلاب من مكة المكرمة في بداية هذا العام الهجري 1435هـ واستطاعوا التفاعل معه بشكل ناجح وتحقيق أرقام غير مسبوقة في الموقع الذي يعتمد على عدد النقاط التي يحققها الطالب من خلال حل مسائل في مادة الرياضيات ويجير رصيده لصالحه شخصياً ولمعلم صفه في المسابقات الأسبوعية التي تتم على مستوى الصفوف، وقد لاحظ هذا الصديق أن مدارس مكة المكرمة حققت المركز الأول على مستوى العالم خلال عدة أسابيع من المسابقة، وأن فصلين من مدارس الفلاح المتوسطة وقباء الثانوية بأم القرى استطاعا اختراق حاجز مليون نقطة في أسبوع واحد وهو رقم لم يسبقهما إليه أحد من المشاركين في مسابقات الموقع وأن طلاباً من مدرسة الحسين بن علي الثانوية بمكة المكرمة أيضاً إضافة إلى طلاب من المدرستين المذكورتين آنفاً استطاعوا رفع قدراتهم الذهنية على حل المسائل الرياضية لمعدلات عالية جداً حيث استطاع أحد الطلاب المكيين حل خمس وعشرين مسألة حسابية في دقيقة واحدة، وأن طلاباً من المدرسة الرحمانية الابتدائية بحي الهجرة القريب من المسجد الحرام وصلوا إلى حل 75 عملية حسابية ذهنياً في أقل من دقيقة واحدة، وأن طلاب الفلاح في المرحلة المتوسطة استطاعوا حل أكثر من سبعة آلاف نشاط في مادة الرياضيات في أسبوع واحد، وأن الموقع العالمي وبمساهمة من الشركة السعودية الرائدة أرامكو قدمت للعالم مجموعة من الأبناء المتميزين وكوكبة من المعلمين الذين كانوا وراء ذلك التفوق للأبناء.. ويتساءل أخونا: أين الوزارة والجهات الراعية للشباب عن هؤلاء النجباء ولماذا لا تحتفي بهم عالمياً كما يتم الاحتفاء بأهل الفن والكورة؟ ويؤكد أن الدخول على الموقع متاح لمن لديه رغبة في الاطلاع على ما حققه أولئك الأبناء النجباء من تفوق عالمي هذا ما قاله صديقنا الوطني المثقف فماذا سيقول المسؤولون في الجهات المختصة!

نقلا عن صحيفة "عكاظ"

