إصابة سودانيتين بحادث مروري في الباحة

أصيبت سودانيتان وتوفي آخر في حادث مروري وقع في الباحة. وقال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة، عماد منسي الزهراني، إنه ورد بلاغ لغرفة العمليات عند الساعة 2:15 دقيقة ظهر أمس، بوقوع حادث تصادم لسيارتين من نوع كورولا وجهاً لوجه أمام محطة الخليل بنهاية مزدوج طريق (المخواة - قلوة).

وأضاف: "انتقلت ثلاثة فرق للموقع وعند وصولها تبين وجود 5 حالات بالموقع، وفاة مقيم سوداني في موقع الحادث، وإصابة سودانيتين وتم نقلهم عن طريق إسعاف الهلال الأحمر، وسيدة مصرية تم نقلها عن طريق الجمهور، فيما تم نقل مصاب سعودي من السيارة الأخرى عن طريق إسعاف الصحة لمستشفى المخواة العام".