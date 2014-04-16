السجن 6 أعوام لمنظم مظاهرات نسائية في السعودية

قرر القضاء السعودي، اليوم الأربعاء، بسجن منظم المظاهرات النسائية في المملكة لمدة 6 أعوام.

ويأتي هذا القرار بعد عقدت محكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة الرياض، جلسة قضائية بحقه، تم الإثبات لدى القاضي، مشاركة ذلك المنظم، في الاعتصامات والمظاهرات المحظورة والتجمهر في الشوارع العام والخروج على النظام من خلال ذلك وقيامه بتنظيم سير المظاهرات النسائية.

وقرر القاضي تعزيره على ذلك بسجنه ست سنوات ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه.

وفي السياق ذاته تم الحكم على متهم آخر، بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد إدانته بالافتيات على ولي الأمر وتأليب الناس عليه بكتاباته عبر مواقع الشبكة المعلوماتية بعدة معرفات عن مواضيع الموقوفين واتصالاته.

ورفض القاضي طلب المدعي العام منعه من السفر خارج المملكة لأن :"التعزير يقصد منه الاستصلاح إضافة إلى الردع والزجر والمدعى عليه لم يتبق على إكمال دراسة الدكتوراة في الخارج إلا سنه على حد قوله".



