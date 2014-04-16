الشؤون الاجتماعية توقع اتفاقية لتأهيل ذوي الإعاقة

وقعت وكالة الرعاية الاجتماعية والأسرة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، عقداً مع جمعية عنيزة للتنمية والخدمات الإنسانية يختص بتوفير الرعاية الصحية التأهيلية المنزلية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مراكز التأهيل الشامل للذكور والإناث في عدد من مدن المملكة، وذلك بمبلغ تجاوز 17.6 مليون ريال.

وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي بالوزارة، خالد الثبيتي، أن هذا البرنامج يأتي امتداداً لمشروعات الوزارة وبرامجها من أجل تحقيق كل ما من شأنه خدمة الفئات التي ترعاها الوزارة لتأمين الرعاية الصحية التأهيلية المنزلية لذوي الإعاقة في كل من المجمعة وتبوك والجوف وعرعر والرس، إضافة إلى تعهد المتعاقد بتنفيذ وإتمام جميع الأعمال المبينة في العقد، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 24 شهراً، مفيداً أن ذلك يأتي تحقيقاً لمبدأ المسؤولية الاجتماعية بين الوزارة والقطاع الخاص لخدمة هذه الفئة من ذوي الإعاقة وتذليل كافة العقبات التي تواجههم.

يذكر أنه تم طرح هذا البرنامج في منافسة عامة تقدمت لها عدد من الجهات، وأرسي المشروع على جمعية عنيزة للتنمية والخدمات الإنسانية بغرض القيام بتلك الأعمال وتنفيذها وإتمامها.