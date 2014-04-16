الصحة تعاقب الصيدليات المخالفة بالإغلاق والغرامة

اعتمدت وزارة الصحة قرار لجنة النظر في مخالفات مزاولي المهن الصحية بصحة المنطقة الشرقية، بمعاقبة أحد الصيادلة الذي يعمل في إحدى الصيدليات الخاصة بالدمام بغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال؛ لمخالفته نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية التي تنص على عدم الاحتفاظ بمواد وأدوية منتهية الصلاحية.

كما اعتمدت الوزارة قرارًا آخر للجنة مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بمنطقة الجوف المتضمن إغلاق إحدى الصيدليات الخاصة لمدة ستين يوماً استناداً إلى نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، نظراً لمخالفتها النظام من حيث انتهاء ترخيص الصيدلية، كما أن اللوحة الخارجية لمسمى الصيدلية غير مطابق للترخيص الممنوح من الشؤون الصحية في المنطقة.

واعتمدت الوزارة أيضاً قرار لجنة مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بمحافظة الطائف بمعاقبة إحدى الصيدليات الخاصة بالطائف بغرامة مالية قدرها عشرين ألف ريال، وذلك استناداً لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية نظراً لمخالفتها النظام من حيث وجود كريمات غير مسجلة وغير مرخصة ووجود أمبولات منتهية الصلاحية وأخرى غير مسجلة وغير مرخصة.

وأكدت وزارة الصحة أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات النظامية لضمان سير العمل في المرافق الصحية بالجودة المطلوبة، من خلال تطبيق الأنظمة ومعاقبة المخالفين أو القيام بالإغلاق التحفظي لأي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة في الخدمات الصحية؛ بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها، وإزالة كافة الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية.