الصحة: 1000 سرير بمستشفى الملك عبد الله بجدة

كشف وزير الصحة، الدكتور عبدالله الربيعة، عن توفير 1000 سرير بمستشفى الولادة الجديد في مجمع الملك عبدالله بجدة، وأن هناك مشاريع مستشفيات جديدة، سواء في مكة المكرمة سعة 500 سرير، ومشروع جديد يقع شمال جدة يحتوي على نفس العدد.

وقال: "برج الملك فيصل بالقرب من المشاعر قد انتهى منه ما يقارب 95%، وسيخدم جميع المواطنين وجميع حجاج بيت الله الحرام، وصمم بنفس التصميم الحديث، ولا يتجاوز مريضين في الغرفة الواحدة وقبل الحج".

وأكد أهمية تفعيل جميع برامج الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية التي سعت الوزارة لتطبيقها على أرض الواقع في جميع مستشفياتها ومراكزها الصحية في محافظات ومناطق المملكة من أجل تقديم خدمات صحية متميزة لجميع المواطنين، تنفيذاً للتوجيهات السامية التي تهدف لتوفير حياة صحية.

وافتتح وزير الصحة، اليوم، اللقاء التشاوري الخامس الذي تستضيفه مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة، بحضور نائب الوزير للشؤون الصحية الدكتور منصور الحواسي، والنائب للتخطيط والتطوير الدكتور خشيم، ووكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين ومديري العموم بالوزارة ومديري الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات، ومساعديهم للرعاية الصحية الأولية.

وبحث الدكتور الربيعة في مستهل اللقاء في اليوم الأول، مستجدات الجودة وتطبيقاتها، ومستجدات برامج الصيانة والجدول الزمني لطرح العقود والخطة التنفيذية وبرامج التحويل إلى التشغيل الذاتي، وسياساته وإجراءاته، وأثر ذلك على الوظائف الشاغرة، كما ناقش مستجدات إدارة الأسرة وعمل مركز الخدمة 937، ومعوقات تطوير الخدمة، إضافة إلى برنامج "إحالتي" وبرنامج تطوير الطوارئ.

وعقب اللقاء قال الربيعة في تصريح صحافي حول "بدل العدوى" ومطالبة البعض من منسوبي الصحة بضرورة صرفها :"إنه ليس بغريب على منسوبي الصحة عندما يواجهون الفايروس دون تهرب، وهذا هو المأمول منهم ابتداء من الوزير وانتهاء بكل موظفي الصحة، وهذا واجب وطني"، مؤكداً أن "الوزارة حريصة جداً على حقوق الموظفين، وتتابع كل قضية تخصهم، وأنا شخصياً أتابع موضوع بدل العدوى، وإن شاء الله لا تضيع حقوقهم".