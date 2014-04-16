أمانة جدة تغلق 10 مطاعم شهيرة على الكورنيش

أغلقت أمانة محافظة جدة 10 مطاعم شهيرة في الكورنيش والواجهة البحرية خلال الجولة المسائية التي قام بها عدد من مراقبي صحة البيئة بالأمانة.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة محافظة جدة عبدالعزيز الغامدي أنه أثناء قيام مراقبي الأمانة بالجولة الميدانية على تلك المطاعم تبين وجود عدد من العمالة الذين لا يحملون شهادات صحية تخولهم بالعمل، وكذلك استخدام مواد أولية منتهية الصلاحية وسوء حفظ المواد الغذائية، وتم إتلاف المواد الغذائية التي تعرض على انها طازجة، ولعدم وجود الترخيص اللازم لمزاولة النشاط لبعض المحلات، كما تم رصد عدد من حالات تدني النظافة وضبط طعام بائت لبعض المطاعم، وعلى الفور تم اتخاذ اللازم من تغريم محل واحد وإغلاق المحلات الأخرى.

وأكد الغامدي أنه وبحسب التوجيهات الصادرة من قبل أمين محافظة جدة الدكتور هاني أبوراس، بتكثيف الرقابة الصحية على جميع محلات المواد الغذائية ذات العلاقة بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين، تم تكليف مراقبي الأمانة بالقيام بجولات دورية صباحية ومسائية تشمل جميع تلك الأنشطة. مهيباً بجميع أصحاب تلك المطاعم القيام بواجبهم من حيث الرقابة الذاتية ومخافة الله قبل كل شيء بالحفاظ على صحة وسلامة الجميع واتخاذ كافة الوسائل النظامية والصحية. داعياً في الوقت نفسه الجميع إلى الإبلاغ عن أية ملاحظات وتقديم الشكاوى على رقم طوارئ الأمانة 940 الذي يعمل على مدار الساعة.