انهيار مدرج لصالة عروض السيرك بالشرقية

تسبب انهيار أحد المدرجات داخل صالة مخصصة لعروض السيرك في الظهران إلى إصابة ٦ أشخاص بإصابات وُصفت بالبسيطة.

وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر في المنطقة الشرقية، فهد الغامدي، أن غرفة العمليات التابعة لهم تلقت بلاغاً من مواطن يفيد بوجود انهيار في مدرج داخل خيمة في الساحة الخارجية لأحد المجمعات التجارية بالظهران وفيه مصابون، وعلى الفور تم توجيه فرقتي إسعاف، والإسعاف المتقدم، والقيادة الميدانية للموقع، حيث كان الوصول، وبعد المعانية اتضح وجود 6 إصابات لطفلين وامرأتين ورجلين، وقام الكادر الطبي والمسعفون بتقديم الخدمات الطبية لهم والتأكد من سلامتهم.



