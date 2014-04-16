ضبط 500 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية في المدينة

ضبطت الفرق الميدانية التابعة لأمانة المدينة المنورة أكثر من 500 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية في المنطقة، وذلك بعد جولات تفتيشية لها خلال الأسبوعين الماضيين.

وأوضح أمين منطقة المدينة المنورة، الدكتور خالد طاهر، أن عدد المنشآت التي تمت زيارتها خلال الأسبوعين الماضيين بلغ 508 منشآت، أغلق منها 131 منشأة، فيما حررت إنذارات لـ67 منشأة، وذلك لمخالفتها الاشتراطات الصحية والنظافة العامة، كما طبقت الغرامة بحق 338 منشأة لمخالفتها الاشتراطات الصحية بمصادرة وإتلاف كميات كبيرة من الأطعمة والمشروبات الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك.

وأفاد بأن الأمانة بالتنسيق مع البلديات الفرعية والخارجية تنفذ الحملة التصحيحية التي تشمل المنشآت كافة ذات العلاقة بالصحة العامة داخل المدينة ومحافظاتها وفق خطة زمنية وعبر آلية متكاملة تضمن تحقيق الرقابة على المنشآت الغذائية والمنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة على اختلاف أنشطتها، حيث خصصت عدداً من الكوادر المختصة في الرقابة الصحية، إضافة إلى الكوادر الأخرى المساندة والآليات.