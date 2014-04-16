ظهور 6 حالات مصابة بفيروس كورونا بجدة

أوضح وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة، الأربعاء، أنه تم الاشتباه في 6 حالات لفيروس كورونا جديدة بمحافظة جدة وأنه جارٍ تأكيدها خلال الساعات المقبلة وعند تأكيدها سيتم الاعلان عنها، وأكد أن الوضع حسب مرئيات اللجنة الوطنية مطمئن، مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية أوصت باستقصاء ميداني كبير جداً، مضيفاً أن المملكة أكثر دولة تعمل استقصاء ميداني للمخالطين وغيرهم، وهذا يعتبر حرصاً للتأكد عن مستوى انتشار هذا الفيروس، حيث تم ملاحظة وجود حالات كثيرة في جدة ليس لديها أعراض.

وقال الربيعة في مؤتمر صحافي قبل تدشين اللقاء التشاوري الخامس المنعقد في جدة إنه "حرصاً من الوزارة لكشف كمية كبيرة من الحالات فإننا نقوم الآن بعمل استقصاء ميداني كبير جداً نفحص يومياً مئات العينات، وقد يخرج لدينا حالات إيجابية حتى التي ليس لديها أعراض سوف تعلن إن شاء الله".

وأوضح الربيعة أن الوزارة حريصة على حقوق العاملين من المخالطين لمرضى فيروس كورونا. وبيّن أن منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والجهات المعنية لم تصدر أي ارتباط وثيق بين الإبل وبين هذا الفيروس.

واستدرك قائلاً إن وزارتي الصحة والزراعة تقوم بإجراء بحوث ميدانية كبيرة جداً للتأكد من الابل ومن غير الابل إذا ثبتت فسوف تعلن.

وأكد الوزير الربيعة أن وزارة الصحة دعت كل الجامعات الدولية وشركات صناعة اللقاحات للتعاون مع الوزارة لإجراء كل البحوث، و"نحن نرحب بهم وفاتحين أبوابنا لهم للوصول للقاح وعلاج واعد لهذا الفيروس"، وبيّن الوزير المانع في سؤال عن تأخر الوزارة في بث رسائل توعوية للمواطنين والمقيمين أن هناك عتباً على الوزارة وعتباً على الإعلاميين، حيث مضت الآن سنتان ولدينا رسائل توعوية ووصلت الحملة الرابعة، حيث بدأت الوزارة منذ بداية الفيروس بعد التواصل مع الجهات العلمية وضعت حملات توعوية وهذه الحملة التوعوية الرابعة سوف نستمر، مطالباً الجهات الإعلامية بالمشاركة في هذه الحملة.

وبيّن الوزير الربيعة أن هذا اللقاء الذي يعقد اليوم يعتبر لقاء تشاورياً والوزارة تفخر به، حيث تتبع الوزارة نهج العمل المؤسسي والإدارة المؤسسية والقرار الجماعي، مشيراً إلى أن الوزارة منذ 5 سنوات ولديها عدة برامج، وهذا أحد هذه البرامج، حيث يسمى البرنامج التشاوري السنوي وتطرح فيه كل المواضيع التي تهم وزارة الصحة وتهم المواطن، وسيتم التركيز على الرعاية الصحية الأولية والرعاية الصيدلانية وعلى برامج الجودة وكسب رضا المريض وعلى برامج تطوير الصيانة والنظافة في المستشفيات، وعلى مشاريع الوزارة الضخمة والكبيرة التي نتوقع أن تشغل في هذا العام والعام المقبل وكيف نعجل بهذه المشاريع وعلى مشروع التدريب وكيف ندرب منسوبينا وعلى تحسين أداء الممارس الصحي، وكيف نحسن إنتاجية وزارة الصحة، وفوق ذلك وزارة الصحة لديها برامج أخرى هناك لقاء تنفيذي شهري كيف نتخذ قرار في وزارة الصحة في الوزارة والمناطق وهناك لجان تنفيذية أسبوعية.

وأشار إلى أن الوزارة لا تعمل بقرار وزير تعمل بقرار مؤسسي من قيادات الوزارة، وأوضح أنه سيكون 1000 سرير للولادة والأطفال في جدة، وأضاف إلى أن مشروع مستشفى الأمل والصحة النفسية بجدة ارسي بسعة 500 سرير مبرراً التأخير بعدم وجود أرض يقام عليها المشروع، والآن تم الحصول على أرض لإقامة المشروع عليها وفي مكة أيضاً سيتم العمل على إقامة المشروع بعد الحصول على أرض بسعة 500 سرير.

وأكد أن مشاريع الوزارة بدأت في التزايد منذ عام 1430 وتضاعفت مرتين ونصف، مشيراً إلى أن الوزارة افتتحت منذ خمس سنوات 79 مستشفى بمناطق المملكة وتم تشغيلها، مؤكداً أن برج مستشفى الملك فهد به تم تشغيله بسعة 300 سرير فيما سيتم تشعيل مستشفى شمال جدة في رمضان المقبل عقب ذلك افتتح الوزير الربيعة الملتقى التشاوري الخامس لوزارة الصحة بفندق هيلتون جدة بحضور نائبيه الدكتور منصور الحواسي والدكتور محمد خشيم ووكلاء الوزارة ومديري الشؤون الصحية بمناطق المملكة. وأكد أن استمرار نهج الوزارة في الشفافية والذي يستمر حتى يوم غد ويقام كل عام في منطقة من المناطق.