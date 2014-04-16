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عابد خزندار

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.<br/><br/>ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى، <br/><br/>من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.

ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى،

من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

مشاريعنا المتعثرة.. أحلامنا المجهضة

كل عام جديد يزفّ إلينا ميزانية تحتوى على أرقام فلكية لمشاريع معتمدة، ولكن حين نأتي للحساب الختامي لكل عام، نجد أنّ ما نفذ فعلاً لا يكاد يذكر، وأنّ الكثير من المشاريع قد توقف أو تعثر، وأننا قبضنا على الريح، ولكن مع هذا فالأمر يهون حين نأتي إلى مشاريع عقدنا عليها الكثير من الآمال لأننا رأينا فيها طوق النجاة الذي ينقذنا من ربقة الاختناق الاقتصادي الذي نعاني منه، والذي يتمثل في اعتمادنا على مصدر واحد لدخلنا القومي الذي فيه معاشنا وعماد مستقبلنا وهو البترول، وهذه المشاريع هي المدن الاقتصادية: مدينة حائل ومدينة المعرفة في المدينة المنورة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ والمدينة الاقتصادية في جازان، وكانت البداية تبعث على التفاؤل ولكنه سرعان ما تبدد، فمدينة حائل لم يعد لها وجود، ومدينة المعرفة لم يعد لها ذكر، أما مدينة الملك عبدالله الاقتصادية فتعاني من الموت البطيء رغم دعم الدولة لها، وقد قرأت أخيراً عن الأعمال التي أنجزت فيها والتي اطلع عليها سمو أمير منطقة مكة المكرمة الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز، فلم أجد شيئاً يجدر ذكره، ولعلها تنتظر رصاصة الرحمة، أما مدينة جازان فلا نستطيع أن نحدد مصيرها بعد، وهذه حقاً مأساة فبدون هذه المدن لا يمكن أن يكون لنا مستقبل، فهل نسارع إلى استدراك هذا الذي فاتنا وأهملناه؟

نقلا عن صحيفة "الرياض"

** جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
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