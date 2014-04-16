إعلان منطقة رأس سويحل ورأس القصبة محمية جديدة

رأس الأمير بندر بن سعود بن محمد, اجتماع اللجنة الفنية المخصصة لإعلان منطقة (رأس سويحل ورأس القصبة) منطقة محمية, بحضور ممثلين عن وزارة الدفاع ،ووزارة الداخلية, وإمارة منطقة تبوك, ووزارة الشؤون البلدية والقروية, والهيئة العامة للسياحة والآثار, ووزارة البترول والثروة المعدنية, ووزارة المالية, ووزارة الزراعة, ووزارة التجارة والصناعة, ووزارة النقل, ووزارة الاقتصاد والتخطيط, والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة, ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية .

وأوضح رئيس الهيئة, أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطط الهيئة لإعلان حماية المواقع المدرجة في منظومة المناطق المحمية المقترحة، وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر القاضي بإسراع الهيئة في إعلان الحماية على باقي المناطق التي تضمها منظومة المناطق المحمية المقترحة لدى الهيئة.

وأكد أن حماية محمية رأس سويحل ورأس القصبة يهدف إلى توفير ملاذات آمنة للأنواع البرية والبحرية المهددة بالانقراض كالوعول وظباء الادمي والأطوم والدلافين والسلاحف البحرية والعديد من الأنواع السمكية والطيور البرية والبحرية وغيرها من الكائنات الفطرية, بالإضافة إلى تنفيذ برامج إعادة التوطين للأنواع المنقرضة من المنطقة وتوفير منطقة للدراسات والمراقبة والرصد والبحث العلمي؛ وذلك للمحافظة على سلامة النظم البيئية الداعمة للحياة الفطرية البرية والبحرية في تلك المنطقة والمناطق المجاورة لها لضمان ديمومة إنتاجيتها, إلى جانب استغلالها لأغراض السياحة البيئية ولتأسيس مجموعات التعليم البيئي والتوعية البيئية مما يسهم في رفع مستوى العلاقة الإيجابية بين المواطن وبيئته ومواردها الفطرية وإتاحة الفرصة له بالمشاركة في إدارة هذه الموارد بما يكفل استفادته منها بشكل مستدام, ومنها العمل في مشروعات السياحة البيئية, وأندية الغوص،وغيرها مثل تسويق المنتجات المحلية التقليدية .

وأضاف: "إن بعض الجهات المشاركة أبدت وجهات نظرها حيال المواقع ذات الأنشطة المشتركة ضمن حدود المحمية المقترحة, وهو ما تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل من الهيئة والجهات تلك لبحث ذلك والاتفاق على آلية عمل وبرامج مشتركة تتيح لكل جهة تنفيذ مهامها بشكل ميسر وواضح بما يكفل استمرار التنمية وفق الضوابط التي تحافظ على سلامة الموارد الحية والمواطن الطبيعية وديمومة إنتاجيتها".

يذكر أن المنطقة المحمية المقترحة تقع على ساحل خليج العقبة جنوب محافظة حقل وغرب محافظة البدع، وتمتد حتى مركز الصورة شمال المويلح بمساحة إجمالية قدرها 3705 كم2, وتتكون من جزئين بري وبحري.