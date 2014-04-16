وزير الشؤون الاجتماعية: 132 مليون ريال لأسر السجناء

أكد وزير الشؤون الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية للسجناء والمفرج عنهم في المملكة، الدكتور يوسف العثيمين، أن إجمالي ما تم صرفه خلال العام المالي 34/1435هـ على أسر السجناء بلغ 132,500,000 ريال، إضافة إلى قيام اللجنة بالتنسيق مع القطاع الخاص لتوفير الفرص الوظيفية لتأمين الحياة الكريمة للمفرج عنهم، وكذلك لأفراد أسر السجناء.

وأشار في كلمة ألقاها في الملتقى السابع للجنة الوطنية للسجناء والمفرج عنهم وأسرهم على مستوى المملكة والذي رعاه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، وتستضيفه "تراحم الشرقية"، للجهود التي تبذلها الدولة ممثلة بالضمان الاجتماعي وذلك بشمول أسر السجناء بالمعاشات والبرامج المساندة طوال فترة سجن عائلهم.

كما يقوم الضمان الاجتماعي بصرف معاش 6 أشهر دفعة واحدة للمفرج عنه، موضحاً أن اللجنة سعت إلى عقد شراكات مع عدد من الصناديق التنموية والمؤسسات الخيرية، إضافة إلى متابعة ومساندة كافة أعمال اللجنة من جانب وزير الداخلية الرئيس الفخري للجنة، وأمراء المناطق.

إلى ذلك أشاد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف في كلمة ألقاها خلال حفل أقيم بهذه المناسبة في غرفة الشرقية يوم أمس (الثلاثاء) بما تقدمه "لجنة تراحم في المملكة" والتي أسسها الأمير نايف بن عبدالعزيز (رحمه الله) من رعاية شاملة للسجناء والمفرج عنهم ودعم أسرهم ومساعدتهم ليعودوا أعضاء صالحين في المجتمع، مشدداً على حماية هذه الفئة من الانحرافات بكل أنواعها الفكرية والسلوكية والفكرية والأخلاقية.

من جهته كشف رئيس مجلس إدارة تراحم الشرقية، عبدالله آل سليمان، عن اعتماد الوقف الخيري بتكلفة إجمالية أربعة ملايين ريال لتتمكن اللجنة من تسيير برامجها ومصاريفها التشغيلية، عبر مشروع الاستدامة المالية، موضحاً أن لجنة تراحم الشرقية صرفت خلال السنتين الماضيتين على برنامج سداد إيجار سكن الأسر المستحقة مبلغ 1,702,055 ريال، وبرامج المساعدات النقدية 410,000 ريال، وبرنامج السلة الغذائية 3,542,203 ريال، وبرنامج تأثيث المنازل 297,300 ريال، وبرامج سداد فواتير الكهرباء بقيمة 44,895 ريال، وبرنامج الكسوة بقيمة 839,982 ريال.