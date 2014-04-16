24 فرقة إطفاء تحاصر حريقا اندلع بمستودع جنوب جدة

استطاعت 24 فرقة إطفاء من محاصرة والحد من انتشار الحريق الذي نشب، مساء أمس، في مستودع مفروشات جنوب محافظة جدة.



وبعد ورود بلاغ لغرفة عمليات الدفاع المدني مفاده نشوب حريق ضمن نطاق المستودعات جنوب المحافظة، عمدت على تحريك عشر فرق اطفاء مع تحرك لضباط الميدان لموقع الحادث، وعند الوصول تم تمرير المعلومات الاولية لغرفة العمليات بان الحادث في مستودع تبلغ مساحته 1200م2 مع انتشار كثيف للنيران في مساحة المستودع، ليتم دعم الفرق بـ 14 فرقة اطفاء وسيارة سلالم والسنوركل مع استحداث منطقة اسناد لدعم الفرق بالمياه ومادة الراغاوي والوايتات المتطورة .

وعمدت غرفة العمليات من خلال المعلومات المستقاه من ضابط الميدان على توجيه ثمان فرق اطفاء لتقف حائلا بين ألسنة اللهب ودرجة الحرارة المرتفعة لتحد من امتداد النيران لأربعة مستودعات جنوب منطقة الحريق من خلال عملية المكافحة والتبريد للمستودعات الاربع المجاورة في وقت واحد، بينما تم توزيع بقية الفرق الواصلة لموقع الحادث لتعمل على مكافحة الحريق من ثلاث اتجاهات مستخدمة القواذف من على سيارتي السنوركل والسلالم من ارتفاعات متباينة، واستخدام المدافع الارضية من على الوايتات المتطورة التي مكنت افراد الفرق الارضية من التوغل داخل المستودع، والمكافحة عن طريق الفروع مستخدمة مادة الرغاوي في عمليات المكافحة، ورغم انتشار الحريق في اجزاء كبيرة من المستودع من اللحظات الاولى لاندلاعه الا ان عملية المكافحة من قبل الفرق الارضية استطاعت ان تحد من اتساع منطقة الحريق وامتداده رغم ارتفاع درجة الحرارة، بينما عملت منطقة الاسناد المستحدثة شمال منطقة العمليات على تزويد الفرق بالمياه والرغاوي كما تواجد بها اليات مساندة مستعدة للتدخل متى استدعى الامر لذلك.

باشر الحادث مدير مدني جدة العميد سالم المطرفي، ومدير العمليات العقيد غازي الغامدي وضباط قسم التحقيق، كما ساهمت جميع الجهات الحكومية المساندة في نطاق اعمالها في موقع الحادث من لحظة تلقيها البلاغ من غرفة عمليات الدفاع المدني، وكان لها دور كبير في موقع الحادث،

وقال الناطق الاعلامي بإدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان: "تم طلب خبير الحرائق والأدلة الجنائية بشرطة جدة للشروع مع تحقيق مدني جدة في أعمال التحقيق.