أمانة الرياض تغلق 27 منشأة وتوقف 87 عاملاً أجنبياً

أغلقت أمانة مدينة الرياض، أمس، 27 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية، وأوقفت 87 عاملاً من الباعة الجائلين (غير السعوديين) الذين يعرضون بضائعهم المتنوعة بشكل غير حضاري في شوارع وطرقات العاصمة، وذلك خلال حملتها الرقابية على أكثر من 235 منشأة متنوعة الأنشطة.

وأسفرت الحملة التفتيشية الشاملة على المطاعم والمخابز ومحلات بيع الخضار والمواد الغذائية عن مصادرة أكثر من 274 كيلوغراماً من اللحوم والأسماك والدواجن المتنوعة مجهولة المصدر، التي لا تصلح للاستهلاك الآدمي، كما صادرت 234 قطعة أوان متنوعة غير صالحة للاستخدام اليومي.