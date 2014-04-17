إطلاق 158 مشروعاً نسائياً بـ35 مليون ريال

أطلق القسم النسائي لمعهد ريادة الأعمال الوطني 158 مشروعاً للرياديات، بقيمة تجاوزت 35 مليون ريال خلال الفترة الماضية، وذلك عبر برنامج "إرادة" وبتمويل من قبل الشريك الاستراتيجي البنك السعودي للتسليف والادخار.

وقدم القسم النسائي سبعين دورة في "ابدئي مشروعك الصغير" لمساعد المستفيدة على إعداد خطة المشروع ومعرفة التكاليف وكافة الأمور الأخرى المتعلقة بالمشروع.

وتنوعت المشاريع الرياديات بين محلات الملابس، والأقمشة، ومحلات الهدايا، والورود والمشاغل والتجميل والمكتبات، والمطاعم ومحلات الكوفي والإنترنت وتسجيلات الحفلات ومحلات التصوير وغيرها من النشاطات.

واعتمد بنك التسليف 530 طلب تمويل لمشاريع تحت التأسيس، حيث أقامت الفروع النسائية عدة لقاءات للتعريف بريادة وإبراز أهمية العمل الحر، كما شاركت في العديد من الفعاليات لنشر ثقافة العمل الحر، وتمكين الراغبات من امتلاك مشاريعهن الخاصة.