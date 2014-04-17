الشيلات.. فن يتقي الشبهات ويدر الملايين

انتشر في السعودية فن جديد، وبدا مؤدوه يُصنفون ضمن المشاهير والأكثر دخلاً في البلاد، حيث تتجاوز دخولُ بعضهم المليوني ريال سنوياً.

ويأتي بعدما رصدت قناة "العربية" أن الطلبُ على المنشدين الإسلاميين أصبح بالمئات، حتى وصل دخلهم إلى أكثر من 800 ألف دولار سنوياً.

وعزا منشدون سبب تحولهم لأناشيد بألحان أغان إلى أن هذا اللون وجد رواجاً كبيراً لدى ،المتابعين ما أجبرهم على تركيب ألحان بعض الفنانين الموسيقيين على كلمات أناشيدهم، مع مراعاتهم استخدام الدَّفِ في بعض الاوقات من دون آلات أخرى.

واستضافت "نشرة الرابعة" على قناة "العربية"، الخميس، المنشد فهد مطر الذي كشف أسباب درّ الملايين على ممتهن الإنشاد.