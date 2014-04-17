تحقيقات الهيئة تثبت تورّط أحد منسوبيها في أبها

أكدت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن نتائج التحقيقات التي أجرتها خلال يوم واحد، أثبتت تورّط أحد منسوبيها في أبها.

وقالت في بيان لها، الخميس: "إلحاقاً لما صدر يوم أمس بشأن توجيه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ لمدير عام فرع منطقة عسير بسرعة التحقيق فيما أُشير إليه في وسائل التواصل الاجتماعي حول صعود أحد منسوبي الهيئة إلى حافلة تقلّ طالبات، وتوجيهه برفع النتائج خلال 24 ساعة وإيضاح ما تم التوصل إليه وما يتخذ بشأنه. أوضح المتحدث الرسمي للهيئة بمنطقة عسير الأسمري أن نتائج التحقيق بيّنت أن الذي صعد إلى الحافلة هو أحد منسوبي الهيئة وهو مكلف بعمل إداري وليس له علاقة بالعمل الميداني، وقد صعد إلى الحافلة من تلقاء نفسه".

وبيّن الأسمري أن نتائج التحقيق رفعت إلى أمير منطقة عسير لاتخاذ الإجراء المناسب بحقه، كما أن الرئاسة ستتخذ الإجراء النظامي.