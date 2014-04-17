مختارات من تغريدات سعودية

وجهات نظر مختلفة ومتقاربة أحياناً، قصيرة في الكلمات، لها دلالات، لا تخلو من الأوصاف، تشير إلى الواقع وتنظر إلى المستقبل، جذبت "العربية.نت" إلى رصدها، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وتنقل إلى قرائها كل يوم أبرز 10 تغريدات مع مغرديها، وتفتح المجال أمام من يرغب في نقل وجهة نظره في الشأن السعودي إلى زوار "العربية.نت"، بكتابتها تعليقاً على الحساب @AlArabiya_KSA أو على الهاشتاغ #Alarabiya_Ksa

bawardik@: قبل ان تنتقد التغريدة حاول ان تنتقد فهمك لها.. قد يكون المعنى في واد وفهمك في واد.

n_alghamdi@: لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم، وفي حال خطئها فارجع للشرع "لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم"، وفي حال خطئها فارجع للشرع وتعلم. وبه سترضى هي بدون خمسين ألف.



@i_saudi: من أسوأ ما قد يحدث في حياتنا أننا حينما نرى عيباً في أحدهم نخبر كل المحيطين وﻻ نخبره.



@Ahmedhakbani: راجع أداءك دائماً ولتكن صادقاً مع نفسك قبل كل شيء، وكن متواضعاً. فكلما زاد علمك أو مكانتك من المفترض أن تزداد معرفتك بجهلك.



@J_ALedeib: اثنان لا يبيعان ولا يشتريان المتردد وكثير الاستشارة.



@almuhanna86: وسائل التواصل الاجتماعي على مر الزمن وسائل للتبلد الاجتماعي.



@RET_44: عندما تتصدق على فقير لا تظن أنك قد مثلت دور الكريم مع المحتاج بل أنت محتاج يعطي محتاجاً غير أن الله جعل حاجته عندك وحاجتك عند الله.



@sutsut2000: التعليم المدرسي سيجلب لك وظيفة.. أمـا التعليم الذاتي فسيجلب لك عـقـلاّ.



@SultanAlSaleh2: لو علم المتصدق حقّ العلم وتصور أن صدقته تقع في "يد الله" قبل يد الفقير، لكانت لذّة المعطي أكبر من لذة الآخذ.



@sdeeredr1: البعضُ يسلك بعض الطرق وهم يعلمون أنّ نهايتها مؤلمة، ليس غباءً.. ولكنهم بأمس الحاجة إلى سعادةٍ مؤقتة.



@Albabtaink: تطور قضاء الحجز والتنفيذ أعطى وسيعطي الأوراق التجارية مزيداً من الثقة والمصداقية، وهذا سينعكس حتما على الاقتصاد.

@Nawal_Al3eed_: أسف.. أن يضطرك البعض لأن تخرج أسوأ ما لديك لتصلح أسوأ ما لديهم.



@ALNEMERK: مفهوم خاطئ محلياً: حياة المزارع أو البادية "خارج المدن والابتعاد عن ضوضاء المدينه" يقلل من الكولسترول! الصحيح: الدراسات المحلية تقول العكس.

@FMB4: يجب أن تكون لديك الجرأة الكافية لفعل ما تريد. ستصدم بادئ الأمر "بلقافة" البعض، لكن مع الوقت ستبني مناعة تقيك همّاً ما.

@ebtesam__s: يقولون: انشغل بذاتك عنهم. كن مبتسماً ولو بلغ بك الأسى بحراً، فحزنك لن يغير بالقدر شيئاً.

@Amal_alshgair: يمرض طفلك فيتشتت ذهنك ويتوعك قلبك وأنت تعلم أنه أول من سيفر منك يوم القيامة.. فاحرص على صلاحه كما تحرص على مداواته فذلك الذي سيبقى لك وله!



@watheh1: إنني أحترم الأشخاص الذين يحترمون أنفسهم، أكثر من احترامي للأشخاص الذين يحترموني.



alsaud_abdullah@: بعض الأشخاص ليسوا انطوائيين كما يعتقد الغالبية، كل ما في الأمر أنهم يختارون الناس الذين يخالطونهم بعناية فائقة.

rghad_F@: إذا كان دافع التحرش بالمرأة تبرجها.. فكيف يفسر الجهلة التحرش بالأطفال؟ التحرّش مرض يستوجب معالجة المتحرش وليس طمس المرأة وحبسها خوفًا منه.

@abeeralkasabi: لماذا يعقد الإنسان أشياءه البسيطة؟ بعض القضايا الفكرية تجعله يعادي نفسه.