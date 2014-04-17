تفحم شخصين بعد احتراق صهريج محمل بمواد كيمياوية

تفحّم شخصان بعد احتراق صهريج محمّل بمواد كيمياوية بالقرب من إحدى المحطات الشهيرة في الرياض.

وقال المتحدث الرئيسي لهيئة الهلال الأحمر بالرياض، أحمد العنزي، إنه "تلقت غرفة عمليات منطقة الرياض بلاغاً مساء اليوم يفيد بوجود حريق في شاحنة مواد كيمياوية على طريق الدمام بالقرب من إحدى المحطات، وعلى إثره تم توجيه ٤ فرق إسعافية وفرقة استجابة متقدمة بتنسيق من قبل مشرف العمليات محمد العنزي وبإشراف القائد الميداني أحمد الأسمري".

وأضاف: "نتج عن ذلك حالتا وفاة متفحمتان بالموقع، ولا توجد إصابات ما عدا الوفيات في الموقع، وتم تثبيت فرقتي إسعاف وفرقة استجابة متقدمة لحين انتهاء الجهات المشاركة من القيام بعملها بالموقع تحسباً لحدوث إصابات أخرى".