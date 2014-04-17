شرطة الطائف تبحث عن خمسيني متغيّب

تبحث الجهات اﻷمنية المتعددة عن خمسيني مفقود في محافظة الطائف، إبان تلقيها بلاغاً صباح اليوم حيال تغيبه عن مسكنه.

إزاء ذلك، أكد الناطق الإعلامي في شرطة منطقة مكة المكرمة، المقدم عاطي بن عطية القرشي، أن مخفر المحاني التابع لشرطة محافظة الطائف تبلغ، صباح الخميس، من غرفة عمليات اﻷمن بلاغاً حيال تغيّب مواطن في العقد الخامس من عمره في أحد القرى التابعة لمركز المحاني.

وأضاف المقدم القرشي أنه تم التنسيق مع جهات أمنية لتشكيل فريق عمل، لعمل الإجراءات اللازمة، مؤكداً أنه لازال البحث جارياً عن المواطن المتغيب.