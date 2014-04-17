ضرب شيخ الغفر !

خمسون ألفا غرامة ضرب الزوج لزوجته، لكن ــ في المقابل ــ لم أسمع أن هناك غرامة لضرب الزوجة لزوجها، فيبدو أن مشرع الغرامة من أهل الشوارب المفتولة الذين لا يصدقون أن المرأة الرقيقة العظم يمكن أن تضرب زوجها المفتول العضلات!

لكن الواقع أن هناك زوجات أشبه بفتوات الحارة، يكفيهن أن يؤدبن أزواجهن بالنظرات الحادة، ناهيك عن أن يصل الأمر إلى التأديب البدني، وقد رأيت ذات يوم امرأة عربية تضرب زوجها الذي يشبه شيخ الغفر الغليظ الهيئة في التمثيليات المصرية، فكان بين يديها كالعصفور الذي يطلب النجاة بنفسه!

والرجل الذي يضرب زوجته بالأساس ناقص رجولة، أما المرأة التي تضرب زوجها فهي بكل تأكيد ناقصة أنوثة، وناقصة الأنوثة أقرب إلى الذكور منها إلى الإناث؛ لذلك من العدالة أن تطبق عليها نفس غرامة ضرب الرجل لزوجته!

الشيخ عادل الكلباني في تغريدة ظريفة في «تويتر» اقترح على الزوج أن يتزوج زوجة ثانية عوضا عن أن يغرم ٥٠ ألفا لضرب زوجته، وهو اقتراح وجيه، فأن تذهب الغرامة مهرا لزوجة جديدة يضرب عصفورين بحجر واحد، يوفر المال لما هو أنفع ويوجه للزوجة أشد الضرب إيلاما دون أن يمس جسدها!

وبعيدا عن كل هذا الهزل، أعتقد أن أي علاقة تصل إلى حد الضرب من أي الزوجين هي علاقة بلغت نقطة الفراق، وكفى الله الزوجين شر القتال!.



نقلا عن صحيفة "عكاظ"

