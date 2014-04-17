"مدني" الباحة يحذر من سحب رعدية ممطرة

تلقى مركز القيادة والسيطرة بالباحة تنبيهاً من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لهذا اليوم الخميس، يفيد عن تكون تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح سطحيه نشطة ـ بإذن الله تعالى ـ على منطقة الباحة ومرتفعاتها تستمر إلى الساعة العاشرة مساء.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة بجميع المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، واتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني على الرابط www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.