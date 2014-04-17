7 حالات جديدة بفيروس كورونا بجدة

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل سبع حالات إصابة بالفيروس بمحافظة جدة، وقالت في بيان لها على موقعها الإلكتروني إن تلك الحالات هي "الأولى لمواطنة تبلغ من العمر 72 سنة وقد وافتها المنية، والثانية لمواطن يبلغ من العمر 70 عاماً ويتلقى العلاج بالعناية المركزة، والثالثة لمواطن يبلغ من العمر 60 عاماً، ويتلقى العلاج بالعناية المركزة، والرابعة لمقيم يعمل بالمجال الصحي ويبلغ من العمر 54 سنة وحالته مستقرة، والخامسة لمواطنة تبلغ من العمر 63 سنة وحالتها مستقرة، والسادسة لمواطنة تبلغ من العمر 40 سنة وحالتها مستقرة، والسابعة لمقيمة تبلغ من العمر 31 سنة وحالتها مستقرة. وقد تم فحص 180 عينة وقد أثبتت سلبيتها عدا ما ذكر أعلاه".