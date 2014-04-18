الصحة : إصابة 12 شخص بالكورونا ووفاة اثنان منهم

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 12 حالة إصابة الكورونا اليوم في الرياض وجدة. وقالت في بيان لها على موقع الإلكتروني أنه تم تسجيل 6 حالات في الرياض والأخرى في جدة.

وأوضحت أن الحالة الأولى التي سجلت في جدة هي لمقيم يبلغ من العمر 53 سنة وقد توفي، بينما الحالة الثانية لمواطن يبلغ من العمر 49 سنة، والثالثة لمواطن يعمل في المجال الصحي يبلغ من العمر 60 سنة، والرابعة لمقيمة يبلغ تعمل بالجال الصحي تبلغ من العمر 26 سنة، والخامسة لمقيمة مخالطة لحالة مؤكدة تبلغ من العمر 38 سنة، والسادسة لمقيم مخالط لحالة مؤكدة يبلغ من العمر 13 سنة.

وأشارت الوزارة إلى أن مقيمة خمسينية توفيت بعد إصابتها بالكورونا في الرياض. وقالت وزارة الصحة في بيان لها على موقعها الإلكتورني إن المقيمة عمرها 55 عاماً وكانت تعاني أيضاً من أمراض مزمنة.

وأوضحت الوزارة أن تلك المقيمة هي ضمن الحالات الست المصابة بالكورونا التي تم اكتشافها اليوم في الرياض إذ كانت الحالة الأولى لمواطن يبلغ 81 عاماً، ويعاني من عدة أمراض مزمنة، ويتلقى العلاج في العناية المركزة، والثانية لمواطن ثلاثيني ويعاني أيضاً من عدة أمراض مزمنة، والحالة الرابعة لمقيمة عمرها 52 عاماً وتعاني من عدة أمراض مزمنة، والحالة الخامسة لمقيم يبلغ عمره 25 عاماً ويعاني من مرض مزمن.