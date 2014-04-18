القبض على لصين سرقا محتويات مدرسة متوسطة برفحاء

قبضت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة رفحاء شمال السعودية على شابين قاما بسرقة مبلغ 15 ألف ريال، والعبث بمحتويات مدرسة متوسطة بالمحافظة.

وقال المتحدث الإعلامي في شرطة منطقة الحدود الشمالية العميد بندر الايداء: "سبق أن تبلغت شرطة محافظة رفحاء من وكيل مدرسة متوسطة للبنين عن تعرضها للسرقة، حيث سرق منها خزنة بداخلها مبلغ يقدر بخمسة عشر ألف ريال، وجهاز "لاب توب"، وجهاز جوال، والعبث بمكتب مدير المدرسة، وتكسير أبواب المدرسة، وتم معاينة الموقع من المختصين بالشرطة، واتضح دخول الجناة عن طريق دفع مكيف غرفة المدير والدخول لداخل المكتب وفتح باب الغرفة وكسر قفل الباب والباب الذي يؤدي إلى داخل المدرسة، وجرى رفع وحفظ الآثار التي عثر عليها أثناء المعاينة، وبتوفيق من الله وبجهود العاملين بالتحريات والبحث الجنائي تم حصر الاتهام بشابين بالعقد الثاني من العمر، وجرى ضبطهما ولا يزال التحقيق معهما جاريا لمعرفة تفاصيل القضية".