بالصور.. إصابة عائلة بعد انقلاب سيارتهم

قال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض أحمد بن صالح العنزي: "تلقت غرفة عمليات منطقة الرياض عند الساعة 2:52 صباحاً بلاغاً يفيد بوجود حادث انقلاب وتصادم سيارة عائلية وسيارة كابرس بطريق الدمام باتجاه الشرق بعد مركز سعد بـ10 كيلومترات، وعلى إثره تم توجيه 5 فرق إسعافية، وفرقتي استجابة متقدمة، وطائرة الإسعاف الجوي بتنسيق من قبل مشرف العمليات محمد العتيبي وبإشراف القائد الميداني أحمد الأسمري".

ونتج عن الحادث 8 إصابات، منها حالة إصابة حرجة، و6 إصابات متوسطة وأخرى طفيفة، وتبين أن 7 إصابات من عائلة واحدة، وهم: الأب والأم، وثلاث فتيات، وطفلان، كانوا يستقلون سيارة عائلية، وانقلبت بهم.

وتم نقل إصابتين عن طريق طائرة الإسعاف الجوي، ونقلت باقي الإصابات إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني، ومدينة الملك سعود الطبية بالشميسي، ومستشفى الأمير سلمان، ومستشفى نجد (المواساة) ومستشفى أبانامي.