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جولات رقابية لوزارة التجارة ترصد مخالفات في أحد المحال بالرياض (تصوير: طارق آل زاهر)
الجمعة 17 جمادي الثاني 1435 هـ - 18 أبريل 2014
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الجمعة 17 جمادي الثاني 1435 هـ - 18 أبريل 2014
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الجمعة 17 جمادي الثاني 1435 هـ - 18 أبريل 2014
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›
الجمعة 17 جمادي الثاني 1435 هـ - 18 أبريل 2014
‹
›
الجمعة 17 جمادي الثاني 1435 هـ - 18 أبريل 2014
‹
›
الجمعة 17 جمادي الثاني 1435 هـ - 18 أبريل 2014
‹
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الجمعة 17 جمادي الثاني 1435 هـ - 18 أبريل 2014
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الجمعة 17 جمادي الثاني 1435 هـ - 18 أبريل 2014
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الجمعة 17 جمادي الثاني 1435 هـ - 18 أبريل 2014
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