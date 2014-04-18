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جولات رقابية لوزارة التجارة ترصد مخالفات في أحد المحال بالرياض (تصوير: طارق آل زاهر)

الجمعة 17 جمادي الثاني 1435 هـ - 18 أبريل 2014
الجمعة 17 جمادي الثاني 1435 هـ - 18 أبريل 2014
الجمعة 17 جمادي الثاني 1435 هـ - 18 أبريل 2014
الجمعة 17 جمادي الثاني 1435 هـ - 18 أبريل 2014
الجمعة 17 جمادي الثاني 1435 هـ - 18 أبريل 2014
الجمعة 17 جمادي الثاني 1435 هـ - 18 أبريل 2014
الجمعة 17 جمادي الثاني 1435 هـ - 18 أبريل 2014
الجمعة 17 جمادي الثاني 1435 هـ - 18 أبريل 2014
الجمعة 17 جمادي الثاني 1435 هـ - 18 أبريل 2014

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