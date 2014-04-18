ضبط شابين ضربا مقيماً وأطلقا عليه النار في الطائف

تحقق الجهات الأمنية المختصة في محافظة الطائف مع شابين قبضت عليهما دوريات أمن الطرق على طريق الطائف – الرياض، نظير تورطهما في الاعتداء بالضرب على مقيم عربي وإطلاق النار عليه، قبل هربهما من مسرح الجريمة.

وأوضح الناطق الإعلامي في شرطة منطقة مكة المكرمة، المقدم عاطي بن عطية القرشي: "أن الجهات الأمنية في شرطة محافظة الطائف تبلغت بتعرض شخص للاعتداء بالضرب وإطلاق النار من شخصين لاذا بالفرار، وذلك بالقرب من الطريق السريع في منطقة الحوية".

وبين المقدم القرشي: "عند انتقال المختصين من مركز شرطة الحوية والجهات الأخرى ذات العلاقة إلى موقع الحادثة، وبعد إجراءات المعاينة والفحوص، وجد المجني عليه به آثار نزف دموي، نتيجة إصابته بطلق ناري في الفخذ، وإصابات رضوض في الرأس، مبيناً أنه مقيم عربي في الثلاثين من عمره، تم نقله إلى المستشفى وحالته الصحية مستقرة ولله الحمد".

وأضاف : "بعد التحقيقات والبحث عن المتهمين، قبضت قوات أمن الطرق عليهما في فترة زمنية وجيزة، على طريق الطائف – الرياض، وهما سعوديا الجنسية في العشرين من عمرها، كما تم ضبط السلاح المستخدم في الحادثة من نوع مسدس بحوزتهما".

وخلص المقدم القرشي إلى أنه "بعد سماع أقوال المتهمين اتضح وجود خلافات مالية مع المجني عليه، فيما تم تحريز أداة الجريمة والتحفظ عليهما لإكمال اللازم، تمهيداً لإحالتهما للجهات المختصة".