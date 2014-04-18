مضاربة قوية تكسر فك سجين بسجن طريف

نشبت مشاجرة بين نزيلين داخل سجن طريف شمال السعودية، إثر مشادة كلامية بينهما، نتج عنها تحويل أحدهما إلى مستشفى طريف العام بعد إصابته بكسر في الفك السفلي يتطلب إجراء عملية جراحية عاجلة.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالقطاع الصحي بندر الرويلي لـ"العربية.نت" أن مستشفى طريف العام استقبل أحد نزلاء سجن طريف مصاباً بكسر في فكه السفلي، مما يتطلب إجراء عملية جراحية عاجلة له.

كما أكد مساعد الناطق الإعلامي المكلف للمديرية العامة للسجون النقيب جلوي الخامسي أن حالة النزيل تستوجب تنويمه بسبب المشاجرة، وبالنسبة لحالته الصحية تتطلب بقاءه بالمستشفى.