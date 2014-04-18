مقتطفات الجمعة

. أسوأ شيء أن يفتي البعض بأمر المجتمع وهو لا يشعر بهذا المجتمع!

. أسوأ شيء أن يفتي البعض بأمر المجتمع وهو لا يشعر بهذا المجتمع!

. حينما تمتلك قصراً ضخماً في أرقى مناطق العاصمة، وتمارس بناتك وزوجاتك الرياضة في حدائق ومسابح وممرات هذا القصر الضخم الفخم، فمن الطبيعي ألا تشعر بالناس، وحاجة الناس، وحياة الناس من حولك!

. متى يفهم بعض المفتين أن المجتمع لم يعد يستمع إليهم، ولا يلتفت إلى فتاواهم، ولا يقيم لها وزناً!

. طالبت هنا بوضع قانون يحد من دراسات "أبو ريالين"، لكن يبدو أن لا أحد يسمع أو يقرأ، آخر هذه الدراسات السيئة والمسيئة، ما خلصت إليه إحصائية مغمورة أن نصف الشعب السعودي مرضى نفسيا .. والذي يثير الغضب أن المواقع والقنوات المحسوبة علينا هي من طار بهذه الدراسة الغامضة!

. هل بالضرورة أن يحضر الداخل السعودي كل يوم في نشرة الرابعة على "قناة العربية"، ما المبرر للبحث عن أي قضايا، حتى وإن كانت غير ذات قيمة، لمجرد تسجيل الحضور؟!

. موقف الأستاذ القدير "عبدالله الناصر" مع الأديب "عبدالكريم العودة" ومناداته لعلاجه من خلال مقاله الأسبوعي، يعكس حالة نبيلة اختفت من المشهد الثقافي منذ زمن بعيد.

. لا أفهم كيف لإنسان يرفض استخراج بطاقة شخصية لزوجته، ويسمح باستخراج جواز سفر، يرفض تصوير زوجته في الأحوال المدنية ويسمح بذلك في الجوازات!، الجميل في الأمر هو حسم هذه التناقضات سيتم بعد أسبوعين!

. يزداد البعض تكبراً كلما علت به المراتب، ويبقى معالي الدكتور "عبدالله الجاسر" نائب وزير الثقافة والإعلام أحد أكثر المسؤولين في بلادنا تواضعاً وأدباً، بل يزداد تواضعاً كلما اتسعت صلاحياته.

. نختم بهذا الخبر المحبط للوسط الرياضي: عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الدكتور حافظ المدلج كشف عن تضاؤل حظوظ الملف السعودي لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2019، والسبب هو أن ضمانات وزارتي المالية والتجارة، لم تصل بعد إلى الاتحاد الآسيوي!



نقلا عن صحيفة "الوطن



