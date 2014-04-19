الإصابات بالكورونا تتواصل بـ7 حالات جديدة في جدة

أعلنت وزارة الصحة عن 7 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا بمحافظة جدة، في إطار أعمال التقصي الوبائي والمتابعة المستمرة التي تقوم بها وزارة الصحة لفيروس "كورونا" المسبب لمتلازمة الشرق اﻷوسط التنفسية MERS CoV .

وقالت الوزارة إن الحالة الأولى لمقيم ويبلغ من العمر 64 سنة، والثانية لمقيم أيضا ويبلغ من العمر 44 سنة، وقد وافتهما المنية، أما الثالثة فهي لمواطنة تبلغ من العمر 62 سنة، والرابعة لمواطن يبلغ من العمر 47 سنة، وكلاهما يتلقيان العلاج بالعناية المركزة، والخامسة لمواطن يبلغ من العمر 52 سنة، وحالته مستقرة. والسادسة والسابعة لمقيمتين تعملان في المجال الصحي، وكلاهما في نفس العمر (54) عاما، ولا يعانيان من أعراض.

وأكدت الوزارة أنه تم فحص 170 عينة خلال الفترة الماضية، حيث أثبتت سلبيتها عدا ما ذكر أعلاه.