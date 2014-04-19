البحث عن "أحداث" موقوفين هربوا من فتحة تهوية

أوضح الناطق الإعلامي في شرطة منطقة مكة المكرمة، المقدم عاطي بن عطية القرشي، أن عمليات بحث وتحرٍ "مكثفة" تجريها الجهات الأمنية المختصة في محافظة جدة، وذلك عبر تشكيل فريق عمل أمني للبحث والتحري، للبحث أربعة أحداث (دون الـ15 من العمر) كانوا موقوفين إبان فرارهم من دار الملاحظات الاجتماعية في جدة، مضيفاً أن العمل جار لضبطهم وتسليمهم للجهات المختصة.

وبين القرشي أن مركز شرطة الشرفية في محافظة جدة تلقى بلاغاً في الـ11 والنصف من مساء أمس الأول الخميس، من دار الملاحظات الاجتماعية في جدة، يفيد بهروب أربعة أحداث كانوا موقوفين في الدار على ذمة قضايا جنائية، اثنان منهم من جنسية إفريقية، وآخران من جنسية عربية.

وبحسب معلومات تحصلت عليها "العربية.نت" من مصادرها الخاصة داخل دار الملاحظة الاجتماعية في جدة، فإن عملية هرب الأحداث الأربعة، تمت عبر تسلقهم أنابيب مياه في أحد أسوار الدار، قبل أن يتسللوا عبر فتحة للتهوية إلى خارج الدار.