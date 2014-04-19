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عابد خزندار

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.<br/><br/>ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى، <br/><br/>من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.

ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى،

من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

الفاشرون

يبدو أنّ «أبو لمعة» المصري يعيش بيننا فعلاً، وأخباره في مصر معروفة، وآخر ما روي عنه أنه اخترع جهازاً طبياً يكشف فيروس الكبد الوبائي سي ويعالجه، كما يعالج مرض نقص المناعة وأمراضاً أخرى مماثلة الأمر الذي عجزت عنه صروح البحث العالمية ومعاهده، هذا في مصر، أما عندنا فقد طلع علينا مدير جامعة وصرح بأنّ مخزون المملكة من المياه الجوفية يعادل ما يفيض به نهر النيل لمدة ٥٠٠ عام، وقد قال هذا الكلام أمام خادم الحرمين الشريفين، والآن نندب حظنا على المياه التي بدأت تغيض، وبعدها جاء مدير جامعة آخر وزعم بأنّ جامعته اخترعت سيارة دفع رباعي اسمها غزال وأنه سيجري تصنيعها، وتمخض الجمل وولد فأراً، وجاءت بعدها واحدة ولا أعرف هل أسميها باحثة أو أكاديمية أو دعيّة وزعمت أنّ بول الإبل يشفي من السرطان، ولا أدري هل تمت تجربته أم لا؟ ولكن السرطان ما زال يفتك بالناس، وفي نفس الوقت ما أكثر الإبل! ثم جاءت هذه الواحدة أخيراً وادعت أنها اكتشفت لقاحاً ضدّ فيروس الكورونا، وهو ماعجز عنه الأوائل والأواخر، ثمّ هناك معاهد التقنية وكلياتها والتي يصرف عليها نحو ستة مليارات من الريالات، وهي فشر في فشر، على أنّ المشكلة ليست في الفشر والفاشرين، بل في وجود من يصدقهم، وهذا هو أساس البلاء، مما يدل على أنّ الجهل ما زال يخيم، فمتى نعلم؟

نقلا عن صحيفة "الرياض"

** جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
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