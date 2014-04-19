القبض على لصوص عملاء البنوك في جدة

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، المقدم عاطي القرشي، أن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة تبلغت من أشخاص أفادوا بتعرض أموالهم للسرقة بعد خروجهم من البنوك من قبل أشخاص مجهولين خلال الشهرين الماضيين، مبيناً أنه تعاملت فرق البحث والتحري مع البلاغات بتكوين فريق عمل أمني بتوجيه من مدير شرطة منطقة مكة المكرمة، اللواء عبدالعزيز الصولي، ومتابعة ميدانية من مدير شرطة محافظة جدة اللواء عبدالله القحطاني، وبتكثيف الإجراءات البحثية وتقليص دائرة الاشتباه، والتي أسفرت بالقبض على ثلاثة مقيمين من جنسية إفريقية في يوم الثلاثاء 8 جمادى الآخرة 1435 حاولوا سلب مبلغ 160 ألف ريال من مواطن عند خروجه من أحد البنوك بحي السلامة، حيث تم القبض عليهم قبل تنفيذهم العملية الإجرامية، وبعد إجراء التحقيقات والتحريات ضبط رجال الأمن تشكيلا عصابيا تابعا للجناة مكونا من أربعة أشخاص من بني جلدتهم، مفيدا بأن جميعهم تتراوح أعمارهم بين 20 و47 عاماً.

وكشف المقدم القرشي عن أن نتائج التحقيقات مع المتهمين نتج عنها اعترافهم بتنفيذ (18) حالة سرقة مبالغ مالية من عملاء البنوك بعد متابعتهم لهم حتى وقوفهم بالسيارة والخروج منها بحيث يقومون بكسر زجاجها وسرقة الأموال التي بداخلها، موضحا أن جميع المبالغ التي قاموا بسرقتها تقدر بـمليون ومئتين وثلاثة وثمانين ألف ريال.

وأكد أنه تم التحفظ عليهم لاستكمال الإجراءات اللازمة، مضيفاً أن التحقيقات مازالت مستمرة لمعرفة مدى ارتكابهم قضايا جنائية مماثلة من عدمه، تمهيداً لإحالتهم للجهات المختصة لتطبيق النظام بحقهم شرعاً.

ويهيب القرشي بالإخوة المواطنين والمقيمين أثناء قيامهم بسحب أو إيداع أي مبالغ مالية لدى البنوك، خاصة إذا كانت مبالغ كبيرة، بالحذر وعدم ترك المبالغ المالية والمقتنيات الثمينة داخل سياراتهم حتى لا تتعرض للسرقة.