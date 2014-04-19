جمعية السعودية للسكر والغدد الصمّاء تنشئ نادياً

تناول منتدى صحي بمدينة الخبر، أقامته الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء بالمنطقة الشرقية لــ 150 مثقفا صحّيا وأخصائي تغذية وطبيب، التحديات الصحّية التي تواجه المملكة وطرق تجنبها، وأهمية توحيد معايير تقييم عملية التثقيف الصحّي المتكاملة وطرق تحسينها وجعلها تفاعلية بحيث يكون المريض وعائلته محور عملية التثقيف الصحّي.

وناقش المنتدى، مساء أمس الأول، في فندق الميريديان الخبر بالتعاون مع الجمعية السعودية لتنشيط التبرع بالأعضاء "إيثار"، الأساليب المستجدة في تقييم عملية التثقيف الموجّهة لمرضى السكري ومرضى السمنة وهشاشة العظام.

وتحدث الأمين العام للجمعية السعودية للسكر والغدد الصمّاء الدكتور كامل سلامة، عن التحديات الصحّية التي تواجه المملكة وطرق تجنبها، مشددا على أهمية توحيد معايير تقييم عملية التثقيف الصحّي المتكاملة وطرق تحسينها وجعلها تفاعلية، بحيث يكون المريض وعائلته محور عملية التثقيف الصحّي.

وشاركت في المنتدى مديرة مستشفى الدمام المركزي واستشارية السكر عضو اللجنة العلمية بالجمعية الدكتورة ابتسام باعيسى، بورقة عمل بعنوان (الوباء القادم – هشاشة العظام)، وبينت طرق تجنبها والفئات المعرضة للإصابة وأحدث الطرق للعلاج، وركزت على أهمية مكافحة هشاشة العظام لدى كافة فئات المجتمع السعودي من أطفال ونساء ورجال، وأهمية تناول الغذاء المناسب وممارسة التمارين الرياضية.

وسلط رئيس لجنة التثقيف الصحّي بالجمعية الدكتور باسم فوتا، الضوء على مخاطر هشاشة العظام وأهمية تناول الأغذية الغنية بالكالسيوم وفيتامين "د"، مبينا أنه تم رفع توجيه زيادة كمية فيتامين "د" المدعّمة في منتجات الألبان أكثر من الكمية الحالية، وهي 400 وحدة دولية لكل لتر من الحليب، بالإضافة إلى إضافة فيتامين "د" والكالسيوم إلى بعض الأطعمة مثل عصائر الفواكه.

وأفاد الدكتور كامل سلامة أن العمل جار على توسيع نادي المثقفين الصحّيين ليشمل الأطباء والصيادلة، بالإضافة إلى مثقفي السكري والتمريض وأخصائي التغذية هي خطوة إستراتيجية وسيتم التنسيق بشأنها مع كافة المؤسسات الحكومية والأهلية الصحّية والاجتماعية والاقتصادية والرياضية والإعلامية، ويشمل النادي أقساماً مثل التغذية وإدارة الطعام وهشاشة العظام والسُمنة وصحّة المرأة والإعلام والنشر والسكري وغيرها، مبينا في الوقت نفسه أن جمعية السكر تقيم لقاءً علمياً واجتماعياً كبيراً في شهر أكتوبر القادم احتفاءً بمناسبة يوم هشاشة العظام العالمي.

وقدم الدكتور محمد التونسي من بنك الدم في وزارة الصحة، محاضرة عن "الفوائد الصحّية للتبرع بالدم" للمتبرعين والمستفيدين، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الفوائد الاجتماعية والنفسية والاقتصادية للتبرع بالدم.

فيما كشف رئيس مجلس إدارة جمعية السكر وجمعية "إيثار" عبدالعزيز التركي، عن إقامة نشاط علمي واجتماعي برعاية كل من الجمعية السعودية للسكر والغدد الصمّاء وجمعية "إيثار" وبنك الدم وذلك في يوم التبرع بالدم العالمي في شهر حزيران القادم، مؤكدا على أهمية تقديم حوافز معنوية للمتبرعين الذين يتبرعون بوحدات دم منتظمة، مما يساعد على خلق ثقافة التبرع بالدم لدى المواطنين، وخاصة الشباب، بعدما ركزت العديد من الدراسات على الأهمية الصحّية للتبرع بالدم مثل تقليل مخاطر الإصابة بالسكتات القلبية والسرطان.

يذكر أن قسم العلاقات العامّة بالجمعية بإدارة الدكتور محمد حبيب بالتنسيق مع عدة جهات من ذات الاختصاص تعمل على توسيع نادي المثقفين إلى مدن أخرى من المنطقة الشرقية ومناطق مختلفة في المملكة، وكذلك التنسيق مع بنك الدم السعودي في وزارة الصحة لتشجيع التبرع بالدم لدى طلبة وطالبات الجامعات والفئات الشبابية في المجتمع.