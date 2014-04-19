مختارات من تغريدات سعودية

وجهات نظر مختلفة ومتقاربة أحياناً، قصيرة في الكلمات، لها دلالات، لا تخلو من الأوصاف، تشير إلى الواقع وتنظر إلى المستقبل، جذبت "العربية.نت" إلى رصدها، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وتنقل إلى قرائها كل يوم أبرز 10 تغريدات مع مغرديها، وتفتح المجال أمام من يرغب في نقل وجهة نظره في الشأن السعودي إلى زوار "العربية.نت"، بكتابتها تعليقاً على الحساب @AlArabiya_KSA أو على الهاشتاغ #Alarabiya_Ksa

@thanaaAli_ غباءّ ناتج عن حسن نية، خير من ذكاء يختبيء ورائهّ خبث نية!



@salehaltalhabلم نخلق للبقاء .. فأصنعوا لأرواحكم أثرا طيبا يبقى من بعدكم !



@husain1397 يصمت ثم ينصت ثم ينطق فيشوه كل وقاره .. ليته صمت دهرا!



@Q8Q82020 كثيرون لآتربطنا بهم علاقة شخصية ، لكنّ أرواحنا تعتاد وجودهم فتحبهم و تحترمهم !!



@Al_aneee8:أتعلم ماهو العجز أن يشتكي لك أحدهم من نفس الآلم الذي تعاني منه وتقول له أبتسم فـ الحياة / جميله .!



@abdullah_alweet : الندم على الوقت الضائع من أقسى أنواع الندم لأن الوقت أثمن شئ



@fhdsaif يمتاز العمل الخيري عن العمل في الشركات بالولاء والبذل والحماس. ولكنه يحتاج إلى شيء من انضباطها وتنظيمها وتخطيطها.

@ebtisamalhobail الكرامه تغني الرجال لو انه فقير، والقناعه في صدور الكرام اكبر غناه.

‏ altamimi14 @ وكما تملك ثقة ان نور النهار سيتحول الى ليل وظلام دامس تعايش مع هذه الثقة في أمور حياتك،وأن الدنيا لن تصفو لك دائما

‏ @ahmedaltehani ليس عيباً ألا تعرف، لكن العيب كله أن تدعي معرفة ما لا تعرف





