مصرع شخص وإصابة 2 بحادث في الحدود الشمالية

لقي شخص مصرعه، وأصيب اثنان آخران بكسور متعددة نتيجة لحادث مروري مروع وقع في ساعة متأخرة من مساء الخميس، بالقرب من مركز الأدية التابع لمنطقة الحدود الشمالية بين سيارتين داتسون وجيب شاص وجها لوجه، وتوفي صاحب الداتسون بعد انتظار طويل للأسعاف قارب الـ3 ساعات في مسرح الحادث، وذلك لعدم توفر مركز قريب للهلال الأحمر في المنطقة، حيث يبعد أقرب مركز للهلال الأحمر ما يقارب من 170 كلم في محافظة العويقيلة.

وباشرت الحادث فرقة من الهلال الأحمر السعودي، والدفاع المدني بالعويقيلة، وشرطة الأدية وتم نقل المصابين إلى مستشفى العويقيلة العام.

الجدير بالذكر أن مركز الأدية والذي يسكنه اكثر من 1000 نسمة والمراكز المجاورة، بحاجة لمرفق صحي وإسعافي يخدم الأهالي والمسافرين وعابري الطريق لمنطقة "حائل" ومنطقة "الحدود الشمالية".