وفاة وإصابة 10 أشخاص في حادث مروري بأبها

توفي 4 أشخاص وأصيب 6 في حادث مروري على طريق الملك عبدالله في أبها.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بعسير، أحمد عسيري، إن غرفة العمليات بمنطقة عسير تلقت عند الساعة 11 من مساء هذا اليوم الجمعة بلاغا عن وجود حادث تصادم على طريق الملك عبدالله تقاطع المطار، وعلى الفور تم توجيه 4 فرق إسعافية لموقع الحادث، وبعد وصول الفرق للموقع، تبين أن الحادث هو اصطدام سيارة من نوع جيب باترول مع سيارة من نوع جمس سوبربان.

وأضاف :"ونتج عن الحادث 4 وفيات و6 إصابات، وقد شارك الدفاع المدني باستخراج أحد المحتجزين من السيارة الجمس، وبعد الكشف عليه تبين أنه متوفى.

وتم نقل 5 إصابات قبل وصول الفرق الإسعافية للموقع عن طريق المواطنين إلى مستشفى عسير المركزي، بينما قامت الفرق الإسعافية بنقل حالتين إصابتهما بليغة لمستشفى عسير المركزي، حيث توفيت إحدى الحالات بعد وصولها للمستشفى، بينما توفي في الموقع ثلاثة".