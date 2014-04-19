"باب رزق جميل" يوفر 250 فرصة عمل في مدرجات الملاعب

نجح برنامج "باب رزق جميل - برنامج فرص عمل الملاعب" في المساعدة في توفير 250 فرصة عمل خلال 18 مباراة في دوري عبداللطيف جميل السعودي للمحترفين.

وعلى الرغم من أن البرنامج بدأ في النصف الثاني من مباريات الدوري، إلا أن الإحصائيات الأولية تؤكد نجاح التجربة في عامها الأول، والتي أتاحت الفرصة للشباب السعودي للعمل في بيع المشروبات والأغذية الخفيفة على جماهير مباريات دوري عبداللطيف جميل السعودي للمحترفين.

وحصلت مباراة فريقي التعاون والنصر في ختام مسابقة دوري عبداللطيف جميل على أكبر حجم من المبيعات للشباب السعوديين، بمشاركة 45 شابا كأعلى قيمة مبيعات في المباريات، وأعلى عدد من الشباب المشاركين.

يذكر أن مبادرة باب رزق جميل تبنت فتح المجال للشباب السعودي لاستثمار مباريات دوري عبداللطيف جميل السعودي للمحترفين لتسويق وبيع المشروبات والمأكولات الخفيفة في داخل الملاعب السعودية من خلال تجهيز هؤلاء الشباب بالحقائب المخصصة لهذا الغرض، والتي تحفظ درجة الحرارة بما يتناسب مع المحتويات التي يحملها هؤلاء الشباب، ومنحتهم مبادرة باب رزق جميل التمويل الكافي لشراء هذه المنتجات مع منحهم كامل الأرباح التي تتحقق خلال مشاركتهم في المباريات.

وقال المشرف على برنامج فرص عمل الملاعب التابع لمبادرة باب رزق جميل (إحدى مبادرات عبداللطيف جميل الاجتماعية) محمد بانوير، إن "برنامج فرص عمل الملاعب" حقق في عامه الأول نجاحاً مميزاً من خلال العائدات التي تحققت للشباب المشاركين فيه"، مشيراً إلى أنه سيتم تطوير البرنامج في العام المقبل ليكون أكثر فائدة ولعدد أكبر من الشباب المشاركين، وكذلك توفير فرص العمل الحر لهذه الفئة من الشباب وانتشارها في جميع مناطق المملكة وفي جميع الملاعب التي تقام فيها المباريات.

وكشف بانوير أنه سيتم قبل بداية دوري عبداللطيف جميل للموسم المقبل إطلاق دورات تدريبيه مجانية للشباب الراغبين بالاشتراك في هذا البرنامج في مجال التسويق والتعامل مع الجمهور دعما للمستفيدين من البرنامج، حيث سيتم استقطاب كل فئات الشباب الطامحين للاستفادة من هذه الفرص.

وأظهرت التجربة الأولى لهذه المبادرة اهتمام الشباب المشاركين فيها بتكرار المشاركة من مباراة إلى أخرى. وسجلت مباريات بطل الدوري نادي النصر أكبر قدر من المبيعات للشباب المشاركين سواء في مدينة الرياض او خارجها ثم نادي الهلال فالاتحاد.

وأثنى بانوير على التعاون المميز الذي أوجده هذا البرنامج من رابطة دوري المحترفين السعودي وإدارة دوري عبداللطيف جميل، والتي ساهمت في نجاح هذا البرنامج وإقبال الشباب عليه.